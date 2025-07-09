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В Днепре недавно произошло смертельное ДТП с автобусом. В больнице рассказали, что сейчас с пострадавшими

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам генерального директора Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, врачи сделали все возможное, чтобы оперативно оказать помощь пострадавшим в ДТП. Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации. Еще три уже в отделениях.

"Но сегодня после обхода можно уже сказать, что угрозы по жизни нет. Ребята идут на поправку. Один из парней, пострадавших после ДТП, находится еще в тяжелом состоянии в реанимации. У него несколько переломов, ушибы, но сегодня он уже начал дышать самостоятельно и угрозы по его жизни в настоящее время нет", - отметил врач.

Напомним, 7 июля в Днепровском районе произошла авария. На автодороге Н-31 (Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка) перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. В результате ДТП погиб мужчина. За помощью к медикам обратились 28 человек.