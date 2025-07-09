фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб, серед яких подружжя, за фактом організації трудового рабства

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Їх звинувачують у вербуванні та переміщенні людей для експлуатації, що передбачено ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, фігуранти шукали соціально незахищених громадян без постійного місця проживання на вокзалах регіону. Через обман і психологічний тиск їх перевозили до Одеської області з обіцянками безплатного житла, харчування та роботи. Насправді ж людей поселили у колишньому хліві, переобладнаному під гуртожиток, з дуже поганими умовами. Там їх змушували безоплатно виконувати найважчі сільськогосподарські роботи.

Підозрювані забирали у заручників документи та засоби зв’язку, а при спробах самовільно покинути місце утримання на людей тиснули психологічно і погрожували застосуванням насильства. Під час обшуків правоохоронці виявили 16 утримуваних осіб, а також вилучили чорнові записи, мобільні телефони та автомобілі.

Одному зі співучасників уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інші перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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