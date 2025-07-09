Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, инфраструктура, торговые объекты и сельскохозяйственные угодья. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В Никопольском районе враг применил реактивную артиллерию "Град", тяжелые пушки и FPV-дроны. Под ударом оказались населенные пункты Марганецкой, Покровской и Мировской громад, а также Никополь. Повреждены многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Загорелся легковой автомобиль, однако пожар удалось быстро ликвидировать. Люди не пострадали.

На территории Зеленодольской громады Криворожского района зафиксированы удары дронов-камикадзе. В результате загорелось неиспользовавшееся здание, а также повреждена автозаправочная станция.

Изувеченый дом на Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОВА.

Серьезные разрушения испытала и Синельниковщина. В Маломихайловской громаде в результате артобстрела повреждено частное жилье. В Межевской – повреждено одиннадцать домов, один полностью разрушен. Также сгорел магазин и сухая растительность. В Великомихайловской громаде горел жилой дом и поля с пшеницей. В результате обстрелов пострадал местный житель.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине зенитчики сбили 17 ударных дронов.