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09 июля 2025, 19:02

Враг обстрелял три района Днепропетровщины: ранен человек, разрушены дома

09 июля 2025, 19:02
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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В течение суток российские войска атаковали три района Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, инфраструктура, торговые объекты и сельскохозяйственные угодья. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В Никопольском районе враг применил реактивную артиллерию "Град", тяжелые пушки и FPV-дроны. Под ударом оказались населенные пункты Марганецкой, Покровской и Мировской громад, а также Никополь. Повреждены многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Загорелся легковой автомобиль, однако пожар удалось быстро ликвидировать. Люди не пострадали.

На территории Зеленодольской громады Криворожского района зафиксированы удары дронов-камикадзе. В результате загорелось неиспользовавшееся здание, а также повреждена автозаправочная станция.

Изувеченый дом на Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОВА.

Серьезные разрушения испытала и Синельниковщина. В Маломихайловской громаде в результате артобстрела повреждено частное жилье. В Межевской – повреждено одиннадцать домов, один полностью разрушен. Также сгорел магазин и сухая растительность. В Великомихайловской громаде горел жилой дом и поля с пшеницей. В результате обстрелов пострадал местный житель.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине зенитчики сбили 17 ударных дронов.

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Днепропетровская область Никополь Синельниково обстрелы война повреждения
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