Враг обстрелял три района Днепропетровщины: ранен человек, разрушены дома
В течение суток российские войска атаковали три района Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате обстрелов повреждены жилые дома, инфраструктура, торговые объекты и сельскохозяйственные угодья. По предварительным данным, один человек получил ранения.
В Никопольском районе враг применил реактивную артиллерию "Град", тяжелые пушки и FPV-дроны. Под ударом оказались населенные пункты Марганецкой, Покровской и Мировской громад, а также Никополь. Повреждены многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и линии электропередач. Загорелся легковой автомобиль, однако пожар удалось быстро ликвидировать. Люди не пострадали.
На территории Зеленодольской громады Криворожского района зафиксированы удары дронов-камикадзе. В результате загорелось неиспользовавшееся здание, а также повреждена автозаправочная станция.
Серьезные разрушения испытала и Синельниковщина. В Маломихайловской громаде в результате артобстрела повреждено частное жилье. В Межевской – повреждено одиннадцать домов, один полностью разрушен. Также сгорел магазин и сухая растительность. В Великомихайловской громаде горел жилой дом и поля с пшеницей. В результате обстрелов пострадал местный житель.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине зенитчики сбили 17 ударных дронов.