На Днепропетровщине зенитчики сбили 17 ударных дронов
Ночью армия РФ массированно атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками. В регионе активно работала ПВО
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 17 вражеских беспилотников, сообщили в ВК. Спасибо за меткость и круглосуточную защиту!", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, захватчики продолжили обстреливать Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Страдали Никополь, Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Повреждена инфраструктура.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, сегодня ночью Волынь подверглась комбинированной массированной атаке врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.
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