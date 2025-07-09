На Днепропетровщине зенитчики сбили 17 ударных дронов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 17 вражеских беспилотников, сообщили в ВК. Спасибо за меткость и круглосуточную защиту!", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, захватчики продолжили обстреливать Никопольщину. Враг применял тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Страдали Никополь, Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Повреждена инфраструктура.

К счастью, люди не пострадали.