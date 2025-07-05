Трагедия на пляже в Днепре: утонул 54-летний мужчина
В субботу днем, 5 июля, на пляже жилого массива Приднепровский в Самарском районе Днепра утонул мужчина
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время купания мужчина скрылся под водой
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они провели визуальное обследование водоема, после чего приступили к поисковым работам.
Тело утонувшего, 1971 года, было обнаружено на глубине 4 метра и на расстоянии 25 метров от берега.
К спасательной операции привлекли 8 специалистов ГСЧС и 2 единицы техники.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в минувшие выходные на водоемах Ровенщины утонули два человека.
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