Трагедия на пляже в Днепре: утонул 54-летний мужчина

фото: ГСЧС Днепропетровщины

В субботу днем, 5 июля, на пляже жилого массива Приднепровский в Самарском районе Днепра утонул мужчина

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время купания мужчина скрылся под водой

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они провели визуальное обследование водоема, после чего приступили к поисковым работам.

Тело утонувшего, 1971 года, было обнаружено на глубине 4 метра и на расстоянии 25 метров от берега.

К спасательной операции привлекли 8 специалистов ГСЧС и 2 единицы техники.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в минувшие выходные на водоемах Ровенщины утонули два человека.