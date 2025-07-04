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04 липня 2025, 18:35

У Дніпрі жінка не могла розірвати шлюб, бо чоловік виявився "мертвим": як їй довелось "оживити" його через суд

04 липня 2025, 18:35
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У Дніпрі сталась незвичайна історія з одним розлученням. Жінці довелось доводити, що її чоловік є живим

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Незвичний випадок стався у Дніпрі, де жінка не змогла розлучитися з чоловіком. Причиною виявилось те, що він офіційно вважався мертвим уже сім років (на рік менше, аніж тривав їхній шлюб). Журналісти пояснили, як це сталось.

Історія розпочалась, коли в серпні 2011 року чоловік пішов з дому від першої дружини. Він більше не повернувся. У 2012 році жінка звернулась до поліції із заявою про розшук. У 2017 році, коли пошуки нічого не дали, жінка офіційно оголосила його померлим. У 2018 році суд задовольнив заяву.

Що ж робив "покійник"? Він майже одразу після того, як пішов від першої дружини знайшов іншу жінку. Згодом він оформив нові документи (нібито, бо загубив старі) і одружився офіційно знову. Через два роки після цього його офіційно оголосили померлим.

Жив своє життя він надто активно як на "мертвого". Чоловік оформив закордонний паспорт, і навіть був офіційним спостерігачем від партії "Слуга народу" на виборах депутатів Дніпровської міської ради у 2020 році.

У 2024 році, коли його нинішня дружина повернула з-за кордону (там вона була на заробітках), вони почали сваритися і чоловік ставав агресивним. Одного разу жінка попросила його зібрати речі та піти з дому, однак отримала відмову.

Вона звернулась у поліцію з заявою про домашнє насильство, але коли захотіла розлучитися отримала "сюрприз" - її чоловік виявився "мертвим".

Що сталось далі? Жінці довелось доводити в суді, що її чоловік живий, щоб вона могла розлучитися. Уже вивчивши всі документи, суд скасував рішення про оголошення чоловіка померлим, ухвалене ще у 2018 році. Це рішення набрало чинності у березні цього року.

Нагадаємо, в Україні минулого року люди стали менше одружуватися. В середньому це було 12,5 тисячі пар щомісяця. Водночас все частіше українці стали обирати шлюбні договори.

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