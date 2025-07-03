Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У четвер, 3 липня, російські війська знову завдали серію ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися Нікопольський і Синельниківський райони. Ворог застосував артилерію та безпілотники, зокрема ударні дрони і керовані авіаційні бомби.

У Нікопольському районі постраждали одразу кілька громад - Нікопольська, Марганецька та Покровська. Пошкоджень зазнали комунальне підприємство, теплиця, автомобіль, господарська будівля та три приватні будинки. Один із них загорівся. Завдяки оперативній роботі рятувальників вогонь вдалося швидко ліквідувати. За уточненими даними, унаслідок ранкового обстрілу райцентру також постраждали гараж, лінії електропередач і газопровід.

На Синельниківщині ворог атакував Великомихайлівську, Межівську та Маломихайлівську громади. Унаслідок влучань загинув чоловік, ще один мешканець дістав поранення. Пошкоджено три житлові будинки, два господарські приміщення, гараж і об'єкти місцевої інфраструктури. Крім того, на одному з полів спалахнула пшениця - пожежу вдалося оперативно загасити.

Рятувальні служби та місцева влада продовжують ліквідацію наслідків обстрілів. У всіх постраждалих районах працюють аварійні бригади та правоохоронці.

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