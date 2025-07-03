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03 липня 2025, 12:47

На Дніпропетровщині "Шахед" влучив у ферму - загинули десятки свиней: відео

03 липня 2025, 12:47
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фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Унаслідок атаки ворожого дрона в Богданівській громаді зазнала втрат місцева агрофірма

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Богданівській громаді, що на Павлоградщині, внаслідок удару дрона-камікадзе типу "Шахед" постраждало приватне фермерське господарство. Інцидент стався 1 липня. Ворожий безпілотник влучив безпосередньо у територію ферми, що призвело до значних втрат.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 40 свійських тварин. Окрім цього, пошкоджено шість одиниць сільськогосподарської техніки. У мережі з’явилось відео з місця події - кадри викликають шок, адже на них зафіксовані тіла загиблих тварин. Автори публікацій закликають ставитися до контенту з обережністю через його чутливий характер.

Раніше повідомлялося, окупанти вдарили КАБом по Дніпропетровщині: є жертва.

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Дніпропетровська область Павлоград ферма шахед обстріл УДАР свиня втрати
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