На Дніпропетровщині "Шахед" влучив у ферму - загинули десятки свиней: відео
Унаслідок атаки ворожого дрона в Богданівській громаді зазнала втрат місцева агрофірма
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
У Богданівській громаді, що на Павлоградщині, внаслідок удару дрона-камікадзе типу "Шахед" постраждало приватне фермерське господарство. Інцидент стався 1 липня. Ворожий безпілотник влучив безпосередньо у територію ферми, що призвело до значних втрат.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 40 свійських тварин. Окрім цього, пошкоджено шість одиниць сільськогосподарської техніки. У мережі з’явилось відео з місця події - кадри викликають шок, адже на них зафіксовані тіла загиблих тварин. Автори публікацій закликають ставитися до контенту з обережністю через його чутливий характер.
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