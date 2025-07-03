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03 липня 2025, 14:10

На Криворіжжі судитимуть посадовця за розкрадання понад 3 млн грн на ремонті мосту

03 липня 2025, 14:10
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Правоохоронці завершили розслідування справи про розкрадання понад 3 мільйонів гривень при ремонті мосту в Кривому Розі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці передали до суду справу щодо посадовця, якого підозрюють у завданні державі збитків понад 3 мільйони гривень. Начальник одного з підрозділів державного підприємства організував схему розкрадання бюджетних коштів, завищуючи вартість робіт під час ремонту мосту.

За даними слідства, протягом двох років 50-річний чоловік підписував договори та акти виконаних робіт із завідомо неправдивими цінами. У результаті загальна вартість ремонтних робіт інженерної споруди була необґрунтовано збільшена на понад 3,2 мільйони гривень.

Злочинну діяльність посадовця виявили співробітники відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції за підтримки Служби безпеки України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Обвинувальний акт щодо фігуранта було направлено до суду 26 червня. Розгляд справи триває, правоохоронці продовжують контролювати ситуацію.

Раніше повідомлялося, заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь.

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