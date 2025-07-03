Фото: поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці завершили розслідування справи про розкрадання понад 3 мільйонів гривень при ремонті мосту в Кривому Розі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці передали до суду справу щодо посадовця, якого підозрюють у завданні державі збитків понад 3 мільйони гривень. Начальник одного з підрозділів державного підприємства організував схему розкрадання бюджетних коштів, завищуючи вартість робіт під час ремонту мосту.

За даними слідства, протягом двох років 50-річний чоловік підписував договори та акти виконаних робіт із завідомо неправдивими цінами. У результаті загальна вартість ремонтних робіт інженерної споруди була необґрунтовано збільшена на понад 3,2 мільйони гривень.

Злочинну діяльність посадовця виявили співробітники відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції за підтримки Служби безпеки України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Обвинувальний акт щодо фігуранта було направлено до суду 26 червня. Розгляд справи триває, правоохоронці продовжують контролювати ситуацію.

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