Масований обстріл дронами в Полтаві: 2 загиблих, 47 поранених, серед них поліцейські
Правоохоронці Полтавщини документують наслідки масованого обстрілу дронами, в результаті якого загинули люди та є поранені
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
На Полтавщині тривають заходи з фіксації наслідків воєнного злочину, вчиненого російськими військами. За останніми даними, внаслідок масованого обстрілу Полтави дронами загинули двоє людей, ще 47 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників поліції.
Атака відбулася сьогодні вранці. Ворожі безпілотники завдали удару по житлових районах міста, внаслідок чого були пошкоджені як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Крім того, постраждали місцеві магазини та автомобілі, що знаходилися поблизу.
На місці події працюють правоохоронці, рятувальники, медики та комунальні служби. Також до ліквідації наслідків залучені волонтери і представники інших відомств, які надають допомогу постраждалим мешканцям. Розслідування триває, а правоохоронці документують всі факти для подальшого реагування.
Раніше повідомлялося, у Полтаві під час тривоги було зачинене укриття у центрі міста.