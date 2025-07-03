фото: Національна поліція України

Правоохоронці Полтавщини документують наслідки масованого обстрілу дронами, в результаті якого загинули люди та є поранені

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Полтавщині тривають заходи з фіксації наслідків воєнного злочину, вчиненого російськими військами. За останніми даними, внаслідок масованого обстрілу Полтави дронами загинули двоє людей, ще 47 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників поліції.

Атака відбулася сьогодні вранці. Ворожі безпілотники завдали удару по житлових районах міста, внаслідок чого були пошкоджені як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Крім того, постраждали місцеві магазини та автомобілі, що знаходилися поблизу.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники, медики та комунальні служби. Також до ліквідації наслідків залучені волонтери і представники інших відомств, які надають допомогу постраждалим мешканцям. Розслідування триває, а правоохоронці документують всі факти для подальшого реагування.

Раніше повідомлялося, у Полтаві під час тривоги було зачинене укриття у центрі міста.