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03 июля 2025, 18:59

Враг обстрелял два района Днепропетровщины: погиб мужчина, повреждены десятки домов

03 июля 2025, 18:59
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Российские обстрелы в Днепропетровской области повлекли за собой масштабные разрушения и гибель мирного населения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В четверг, 3 июля, российские войска снова нанесли серию ударов по населенным пунктам Днепропетровской области. Под огнем оказались Никопольский и Синельниковский районы. Враг применил артиллерию и беспилотники, в том числе ударные дроны и управляемые авиационные бомбы.

В Никопольском районе пострадали сразу несколько громад – Никопольская, Марганецкая и Покровская. Повреждения получили коммунальное предприятие, теплица, автомобиль, хозяйственное здание и три частных дома. Один из них загорелся. Благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось быстро ликвидировать. По уточненным данным, в результате утренних обстрелов райцентра также пострадали гараж, линии электропередач и газопровод.

Обстрелы ДнепропетровщиныОбстрелы ДнепропетровщиныОбстрелы ДнепропетровщиныОбстрелы ДнепропетровщиныОбстрелы ДнепропетровщиныОбстрелы Днепропетровщины

На Синельниковщине враг атаковал Великомихайловскую, Межевскую и Маломихайловскую громады. В результате попаданий погиб мужчина, еще один житель получил ранения. Повреждены три жилых дома, два хозяйственных помещения, гараж и объекты местной инфраструктуры. Кроме того, на одном из полей вспыхнула пшеница – пожар удалось оперативно потушить.

Спасательные службы и местные власти продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Во всех пострадавших районах работают аварийные бригады и правоохранители.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине "Шахед" попал в ферму - погибли десятки свиней: видео.

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Днепропетровская область обстрелы последствия война Никопольщина Синельниково погибший разрушения
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