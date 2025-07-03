Фото: полиция Днепропетровской области

Правоохранительные органы завершили расследование дела о хищении более 3 миллионов гривен при ремонте моста в Кривом Роге

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге правоохранители передали в суд дело в отношении чиновника, подозреваемого в нанесении государству ущерба более 3 миллионов гривен. Начальник одного из подразделений государственного предприятия организовал схему хищения бюджетных средств, завышая стоимость работ при ремонте моста.

По данным следствия, в течение двух лет 50-летний мужчина подписывал договоры и акты выполненных работ по заведомо ложным ценам. В результате общая стоимость ремонтных работ инженерного сооружения была необоснованно увеличена более чем на 3,2 миллиона гривен.

Преступную деятельность должностного лица обнаружили сотрудники отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции при поддержке Службы безопасности Украины. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.

Обвинительный акт по фигуранту был направлен в суд 26 июня. Рассмотрение дела продолжается, правоохранители продолжают контролировать ситуацию.

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