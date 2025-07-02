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02 липня 2025, 19:33

День жалоби 3 червня на Дніпропетровщині: дві громади вшановують загиблих у Гуляйполі

02 липня 2025, 19:33
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фото: Facebook/Газета "Нові рубежі" - Криничанський район
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У Криничанській та Затишнянській громадах 3 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок удару по Гуляйполю

Про це повідомляють місцеві громади у Facebook-дописі, передає RegioNews.

У середу, 3 липня, у двох громадах Кам’янського району - Криничанській та Затишнянській - буде оголошено День жалоби. Таке рішення ухвалили вшануванням пам’яті загиблих через російську атаку на Гуляйполе, що сталася 1 липня.

У День жалоби в громадах приспустять державні прапори. Також скасують усі розважальні заходи, включно з концертами, масовими подіями та трансляціями розважального характеру. Мешканців просять дотримуватись спокою та з розумінням поставитися до обмежень.

Точна кількість загиблих наразі не розголошується. За попередніми даними, внаслідок атаки є як військові, так і цивільні жертви. Триває робота щодо встановлення повного переліку загиблих і постраждалих.

Нагадаємо про наслідки ранкового ракетного удару ворогом по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині.

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