День жалоби 3 червня на Дніпропетровщині: дві громади вшановують загиблих у Гуляйполі
У Криничанській та Затишнянській громадах 3 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок удару по Гуляйполю
Про це повідомляють місцеві громади у Facebook-дописі, передає RegioNews.
У середу, 3 липня, у двох громадах Кам’янського району - Криничанській та Затишнянській - буде оголошено День жалоби. Таке рішення ухвалили вшануванням пам’яті загиблих через російську атаку на Гуляйполе, що сталася 1 липня.
У День жалоби в громадах приспустять державні прапори. Також скасують усі розважальні заходи, включно з концертами, масовими подіями та трансляціями розважального характеру. Мешканців просять дотримуватись спокою та з розумінням поставитися до обмежень.
Точна кількість загиблих наразі не розголошується. За попередніми даними, внаслідок атаки є як військові, так і цивільні жертви. Триває робота щодо встановлення повного переліку загиблих і постраждалих.
Нагадаємо про наслідки ранкового ракетного удару ворогом по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині.