фото: Facebook/Газета "Нові рубежі" - Криничанський район

У Криничанській та Затишнянській громадах 3 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок удару по Гуляйполю

Про це повідомляють місцеві громади у Facebook-дописі, передає RegioNews.

У середу, 3 липня, у двох громадах Кам’янського району - Криничанській та Затишнянській - буде оголошено День жалоби. Таке рішення ухвалили вшануванням пам’яті загиблих через російську атаку на Гуляйполе, що сталася 1 липня.

У День жалоби в громадах приспустять державні прапори. Також скасують усі розважальні заходи, включно з концертами, масовими подіями та трансляціями розважального характеру. Мешканців просять дотримуватись спокою та з розумінням поставитися до обмежень.

Точна кількість загиблих наразі не розголошується. За попередніми даними, внаслідок атаки є як військові, так і цивільні жертви. Триває робота щодо встановлення повного переліку загиблих і постраждалих.

Нагадаємо про наслідки ранкового ракетного удару ворогом по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині.