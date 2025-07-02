фото: Facebook/Газета "Новые рубежи" - Криничанский район

В Криничанской и Затышнянской громадах 3 июля объявлен День траура по погибшим в результате удара по Гуляйполю

Об этом сообщают местные громады в Facebook-публикации, передает RegioNews.

В среду, 3 июля, в двух громадах Каменского района – Криничанской и Затышнянской – будет объявлен День траура. Такое решение приняли чествованием памяти погибших из-за российской атаки на Гуляйполе, произошедшей 1 июля.

В День траура в громадах приспустят государственные флаги. Также отменят все развлекательные мероприятия, включая концерты, массовые события и трансляции развлекательного характера. Жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к ограничениям.

Точное количество погибших на данный момент не разглашается. Согласно предварительным данным, в результате атаки есть как военные, так и гражданские жертвы. Продолжается работа по установлению полного перечня погибших и пострадавших.

Напомним о последствиях утреннего ракетного удара врагом по Гуляйполю на Днепропетровщине.