У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків

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ДБР повідомило про підозру працівнику ТЦК з Дніпра, який незаконно списав з військового обліку 17 чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи "Оберіг" та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі співробітника ТЦК затримали на хабарі.