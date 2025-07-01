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Вранці 1 липня по населеному пункту Гуляйполе, що на Дніпропетровщині, було завдано ракетного удару

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, російські війська застосували дві балістичні ракети, ймовірно типу "Іскандер-М". Атака призвела до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Унаслідок обстрілу повністю зруйновано місцевий будинок культури, два магазини, а також пошкоджено щонайменше кілька приватних будинків. Частина мешканців залишилася без даху над головою. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місці трагедії, розбирають завали й надають допомогу постраждалим.

На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі та травмовані. Їх кількість наразі уточнюється.

Нагадаємо, РФ атакувала Дніпропетровщину ракетою: є загиблі та поранені.