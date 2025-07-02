В Днепре будут судить работника ТЦК, незаконно списавшего с военного учета 17 мужчин

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ГБР сообщило о подозрении работнику ТЦК из Днепра, незаконно списавшему с военного учета 17 мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"Имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, должностное лицо самовольно вносило в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре сотрудник ТЦК был задержан на взятке.