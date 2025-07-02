Фото з відкритих джерел

У історичному музеї Дніпра оригінально підійшли до цікавих розповідей. На цей раз цікаві факти легендарний історик Яворницький "розповів" сам

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Команда історичного музею у Дніпрі вирішила "оживити" відомого українського історика Дмитра Яворницького. Зробили це за допомогою штучного інтелекту. Для проєкту використали ім'я вченого, фотоархів та історичні матеріали. У відео він розповідає про своє життя.

Цей проєкт називається "Голос минулого". Він спрямований на створення коротких відео зі штучним інтелектом у форматі "живої розповіді". Наприклад, тут Яворницький сам розповідає про викладацьку роботу, боротьбу за збереження української історії, наукові експедиції, стосунки з царською владою та заснування одного з найбільших музеїв України.

Довідка. Дмитро Яворницький — відомий видатний український історик 20 століття. Зокрема, він відомий дослідженням з історії Запорозького козацтва. За це часто його називають "батьком українського козацтва". Він також заснував та очолював Катеринославський обласний музей (сьогодні Дніпровський), який носить його ім'я.