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29 травня 2025, 13:34

У Дніпрі співробітника ТЦК затримали на хабарі

29 травня 2025, 13:34
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фото: з відкритих джерел
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В середу, 28 травня, у Дніпрі був затриманий військовослужбовець взводу охорони одного з районних ТЦК та СП

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

"Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабара від військовозобов’язаного громадянина", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 ККУ.

"Командування та особовий склад обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи", – додали у військкоматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині судитимуть колишніх керівників обласного та районного ТЦК, які сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації.

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