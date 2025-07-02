У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який продав футбольній команді "захист" від мобілізації

фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП Дніпра, який торгував "захистом" від мобілізації. Обвинувальний акт уже скерували до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, військовий лякав знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією. Натомість він пропонував "допомогу", якщо той заплатить дві тисячі гривень. Фігурант мав вільний доступ до незаповнених бланків повісток із печатками та підписом військового комісара. Вони могли "вберегти" від призову, якщо їх показувати на блокпостах.

Пізніше працівник ТЦК запропонував аналогічну "послугу" для всієї футбольної команди, яка готувалася до виїзду на матч в інше місто.

Загалом від членів команди зловмисник отримав 35 тисяч гривень. Під час передачі коштів військовослужбовця затримали.

За даними ДБР, фігурант входив у групу оповіщення й разом з іншими працівниками ТЦК отримував повістки для того, аби вручати їх призовникам. Деякі з цих повісток він забирав собі, а після продавав за гроші.

"Він обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.