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02 липня 2025, 14:18

Міноборони прокоментувало повідомлення про можливу зупинку постачань зброї зі США

02 липня 2025, 14:18
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фото: ілюстративне
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Водночас триває перевірка інформації про можливі затримки постачання окремих компонентів раніше погоджених пакетів

Ситуацію коментує Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень від Сполучених Штатів Америки щодо зупинки або перегляду графіків оборонних поставок не надходило. У зв’язку з інформацією, яка з’явилася в ЗМІ про можливі затримки у постачанні окремих елементів раніше погоджених пакетів допомоги, українська сторона наразі проводить уточнення фактів.

Для з’ясування деталей Міноборони ініціювало телефонну розмову з американськими колегами. У відомстві зазначили, що перевіряють інформацію по кожному пункту оборонної допомоги окремо. Після завершення контактів обіцяють надати додаткові роз’яснення.

У відомстві також наголосили, що деякі публічні коментарі в українському інформаційному просторі ґрунтуються не на повній інформації. Тому закликали орієнтуватися виключно на перевірені офіційні джерела.

Раніше повідомлялося, угода між Україною та США стосується 57 мінералів, в ній також йдеться про допомогу ЗСУ, – ЗМІ.

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