фото: ілюстративне

Ситуацію коментує Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Міністерство оборони України повідомило, що офіційних повідомлень від Сполучених Штатів Америки щодо зупинки або перегляду графіків оборонних поставок не надходило. У зв’язку з інформацією, яка з’явилася в ЗМІ про можливі затримки у постачанні окремих елементів раніше погоджених пакетів допомоги, українська сторона наразі проводить уточнення фактів.

Для з’ясування деталей Міноборони ініціювало телефонну розмову з американськими колегами. У відомстві зазначили, що перевіряють інформацію по кожному пункту оборонної допомоги окремо. Після завершення контактів обіцяють надати додаткові роз’яснення.

У відомстві також наголосили, що деякі публічні коментарі в українському інформаційному просторі ґрунтуються не на повній інформації. Тому закликали орієнтуватися виключно на перевірені офіційні джерела.

Раніше повідомлялося, угода між Україною та США стосується 57 мінералів, в ній також йдеться про допомогу ЗСУ, – ЗМІ.