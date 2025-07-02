Фото: полиция Днепропетровской области

В Каменском районе Днепропетровской области полицейские обнаружили у 46-летнего мужчины большой арсенал оружия и боеприпасов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Во время обыска, который проводился на основании постановления суда, оперативники полиции изъяли автомат Калашникова, четыре гранаты с запалами, более 300 патронов разного калибра, а также сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Оружие мужчина хранил в собственном доме и гараже. По информации следствия, оно хранилось без соответствующих разрешений и грубым нарушением правил безопасности. Полиция получила оперативную информацию о возможном незаконном хранении оружия и боеприпасов, после чего было начато досудебное расследование.

Все изъятые предметы направлены на экспертное исследование для установления их технических характеристик и боевой пригодности.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, из Германии в Украину экстрадированы два иностранца, подозреваемые в сбыте фальшивых долларов США.