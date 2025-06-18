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18 червня 2025, 17:05

На Дніпропетровщині під час нересту затримали чоловіка з багажником, повним раків

18 червня 2025, 17:05
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фото: Патрульна поліція Кривого Рогу
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Під час планової перевірки на одному з блокпостів області патрульні виявили у водія рибальське спорядження та свіжовиловлених раків

Про це повідомляє Патрульна поліція Кривого Рогу, передає RegioNews.

Під час поверхневого огляду водій самостійно відкрив багажник, де інспектори виявили рибальське спорядження та щойно виловлених раків. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх деталей.

Інцидент набуває особливої ваги, оскільки зараз триває період весняно-літнього нересту. У цей час діє сувора заборона на будь-яке рибальство, включно з виловом раків. Заборонено також використання плавзасобів - за винятком спецтехніки органів, які охороняють водні біоресурси або діють у межах надзвичайних ситуацій.

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