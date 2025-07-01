РФ атакувала Дніпропетровщину ракетою: є загиблі та поранені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні вранці окупанти вдарили ракетою по Кам'янському району. Є жертви та постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За оперативними даними, на місці ворожого удару виникла пожежа.

"Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені", — йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки російського обстрілу уточнюється.