Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Ракетний удар по Дніпропетровщині: 25 постраждалих, четверо в тяжкому стані, пошкоджені будинки й інфраструктура

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Телеграм-каналі про наслідки ракетного удару по місту Самар, передає RegioNews.

За уточненими даними, внаслідок атаки постраждали 25 людей, з яких 12 перебувають у медичних закладах. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

У Нікопольському районі російські війська застосували безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів постраждали районний центр, а також Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Влучання пошкодили об’єкти інфраструктури, аптеку, багатоповерховий житловий будинок, приватний будинок та кілька автомобілів.

З чотирьох постраждалих під час ранкового удару по Нікополю один пацієнт залишається в лікарні. Це 25-річний чоловік, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, російські безпілотники атакували Українську громаду у Синельниківському районі. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пошкоджено автомобіль та трактор.

Нагадаємо, РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та понад десяток поранених.