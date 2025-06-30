Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Оккупанты утром и днем массированно атаковали Днепропетровскую область: дроны, артиллерия и авиабомбы повлекли за собой многочисленные разрушения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Утром 30 июня российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки дронов-камикадзе возник масштабный пожар в Кривом Роге. Пламя удалось ликвидировать, но не без последствий - частично разрушено административное здание, повреждено учебное заведение, два частных дома и пять автомобилей.

Отдельно пострадала Криничанская громада Каменского района. Там вражеские обломки повредили два жилых дома и легковую машину. Также зафиксировано разрушение линий электропередач. В регионе работают ремонтные бригады.

В течение дня российские войска продолжали обстрелы Никопольщины, применяя как дроны, так и артиллерию. Удары получили сам Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажка, четыре частных дома, несколько хозяйственных сооружений и три гаража. Также подверглись разрушениям линии электроснабжения.

Кроме того, российская армия нанесла авиационный удар управляемыми авиабомбами по территории Новопавловской громады на Синельниковщине. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, в результате ракетной атаки на Днепропетровщину пострадали 25 человек, четверо - в тяжелом состоянии.