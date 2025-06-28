У Дніпрі пролунали потужні вибухи

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У Дніпрі в суботу, 28 червня, було чути вибухи. Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Дніпро TV".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що КАБ полетів повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровську область.

Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів, які чули дніпряни, поки що не повідомлялось.

У соцмережах публікують відео роботи нашої ППО.

Нагадаємо, 27 червня армія РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені.