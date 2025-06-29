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29 червня 2025, 16:10

Внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей: пошкоджено будинки та інфраструктуру

29 червня 2025, 16:10
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фото: Національна поліція України
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Уночі Дніпропетровська область знову зазнала обстрілів з боку армії РФ

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, агресор атакував кілька населених пунктів Синельниківського району із застосуванням дронів-камікадзе, керованих авіабомб (КАБів) та артилерії. Найбільше постраждали Межівська, Великомихайлівська та Маломихайлівська громади.

В результаті ворожих ударів зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Зруйновано два приватні будинки: у них вибито вікна, пошкоджено дахи й стіни. Також пошкоджень зазнали кілька автомобілів, що перебували поблизу епіцентру вибухів. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи, які пролунали вночі.

За офіційними даними, внаслідок атаки поранення дістали двоє людей. Вони перебувають під наглядом медиків. На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують руйнування та фіксують докази чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, кілька метрів до трагедії: у мережі показали велику вирву від ракетного удару на Черкащині біля багатоповерхівки.

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Дніпропетровська область обстріл Синельникове атака поранені КАБ дрони руйнування цивільні
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