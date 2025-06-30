Россия атаковала Днепропетровщину дронами: побита ферма и тракторы

фото: Сергей Лысак

Российские войска атаковали Днепропетровщину FPV-дронами и ударными БпЛА. В области работала ПВО. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за вражеских ударов в Маломихайловской общине Синельниковского района изуродовано сельскохозяйственное предприятие и побиты тракторы. Там возник пожар.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Досталось Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Там повреждены частный дом и газопровод.

"По информации ВК, ночью защитники неба сбили над областью 4 БпЛА. Обошлось без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.