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30 июня 2025, 07:45

Россия атаковала Днепропетровщину дронами: побита ферма и тракторы

30 июня 2025, 07:45
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фото: Сергей Лысак
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Российские войска атаковали Днепропетровщину FPV-дронами и ударными БпЛА. В области работала ПВО. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за вражеских ударов в Маломихайловской общине Синельниковского района изуродовано сельскохозяйственное предприятие и побиты тракторы. Там возник пожар.

Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Досталось Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Там повреждены частный дом и газопровод.

"По информации ВК, ночью защитники неба сбили над областью 4 БпЛА. Обошлось без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибла пенсионерка, разрушены жилые дома.

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РФ война обстрелы оккупанты Днепропетровская область дрон БПЛА атака ПВО Лысак Сергей Петрович Никопольщина
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