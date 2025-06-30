Россия атаковала Днепропетровщину дронами: побита ферма и тракторы
Российские войска атаковали Днепропетровщину FPV-дронами и ударными БпЛА. В области работала ПВО. Есть повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Из-за вражеских ударов в Маломихайловской общине Синельниковского района изуродовано сельскохозяйственное предприятие и побиты тракторы. Там возник пожар.
Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Досталось Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Там повреждены частный дом и газопровод.
"По информации ВК, ночью защитники неба сбили над областью 4 БпЛА. Обошлось без погибших и пострадавших", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибла пенсионерка, разрушены жилые дома.