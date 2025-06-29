фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По предварительной информации, агрессор атаковал несколько населенных пунктов Синельниковского района с применением дронов-камикадзе, управляемых авиабомб (КАБ) и артиллерии. Больше всего пострадали Межевская, Великомихайловская и Маломихайловская общины.

В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Разрушены два частных дома: в них выбиты окна, повреждены крыши и стены. Также повреждения получили несколько автомобилей, находившихся вблизи эпицентра взрывов. Местные жители сообщают о сильных взрывах, раздавшихся ночью.

По официальным данным, в результате атаки ранения получили два человека. Они находятся под наблюдением медиков. На местах обстрелов работают следственно-оперативные группы полиции, документирующие разрушения и фиксирующие доказательства очередного военного преступления.

Напомним, несколько метров до трагедии: в сети показали большой воронку от ракетного удара в Черкасской области возле многоэтажки.