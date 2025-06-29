фото: Національна поліція України

У місті Сміла на Черкащині внаслідок ракетного удару поблизу багатоповерхівок утворилася велика вирва. Постраждалих немає, але місцеві шоковані близькістю вибуху до житла.

Про це повідомляють у Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У місті Сміла Черкаської області внаслідок ворожого обстрілу між житловими багатоповерхівками з’явилася велика вирва. Влучання сталося буквально за кілька метрів від будівель, у яких мешкають цивільні.

Поряд с місцем ракетного удару знахоиться багатоквартирний будинок

Снаряд залишив по собі кількаметрову яму, глибоку та широку настільки, що видно було свіжу землю й уламки. Очевидці кажуть, що лише дивом обійшлося без жертв. Уламки пошкодили асфальт, частково — комунікації, проте найстрашніше - відстань до стін найближчого будинку була мінімальною.

Зараз на місці працюють комунальні служби та фахівці, які оцінюють рівень загрози для будинків і відновлюють пошкоджену ділянку.

Раніше повідомлялося, шість людей постраждали, з них одна дитина: наслідки обстрілу рф на Черкащині.