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28 червня 2025, 01:55

Краще б не паркувався взагалі: у Дніпрі водій паркувався, але влаштував потрійну ДТП

28 червня 2025, 01:55
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Фото: Нацполіція
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У соцмережах з'явилось відео аварії в Дніпрі. Там водій хотів стати уздовж узбіччя. Проте замість паркування сталась аварія

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Аварія сталась на Січеславській Набережній. Там водій хотів припаркуватися і стати третім у ряд уздовж узбіччя, але перетворив імпровізовану стоянку на автокатастрофу. Він не розрахував відстань і сходу вдарив іншу машину. Від удару те авто врізалось в інше. Внаслідок цього постраждало одразу три автівки.

У соцмережах деякі люди жартували, що "краще б не паркувався взагалі". Правоохоронці оформили протокол, і тепер, скоріше за все, водію доведеться компенсувати збитки.

Нагадаємо, раніше у Чернігові п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у припанковане авто, яке від удару продовжило рух і врізалось в ще одне.

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