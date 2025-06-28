Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Аварія сталась на Січеславській Набережній. Там водій хотів припаркуватися і стати третім у ряд уздовж узбіччя, але перетворив імпровізовану стоянку на автокатастрофу. Він не розрахував відстань і сходу вдарив іншу машину. Від удару те авто врізалось в інше. Внаслідок цього постраждало одразу три автівки.

У соцмережах деякі люди жартували, що "краще б не паркувався взагалі". Правоохоронці оформили протокол, і тепер, скоріше за все, водію доведеться компенсувати збитки.

Нагадаємо, раніше у Чернігові п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у припанковане авто, яке від удару продовжило рух і врізалось в ще одне.