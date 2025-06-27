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У мережі показали відео з гранатою. Відомо, що небезпечний предмет діти знайшли в Кривому Розі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі діти під час прогулянки знайшли гранату. Це сталось на проспекті Центральному. Як саме знайшли такий небезпечний предмет та чи викликали правоохоронців — невідомо. Також не уточнюється, чи виявилась граната бойовою.

Слід зазначити, що рятувальники неодноразово закликали бути обережними. У разі виявлення небезпечних предметів варто одразу звертатися за номером 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі через необережне поводження з гранатою сталась трагедія. 27-річний чоловік внаслідок детонації отримав тяжкі тілесні ушкодження. Згодом він помер в лікарні.