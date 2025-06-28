В Днепре прогремели мощные взрывы
В Днепре в субботу, 28 июня, были слышны взрывы. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Дніпро TV".
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что КАБ полетел мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область.
Официальные подробности о причинах и последствиях взрывов, которые слышали днепряне, пока не сообщалось.
В соцсетях публикуют видео работы нашей ПВО.
Напомним, 27 июня армия РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибшие и раненые.
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