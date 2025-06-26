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У Дніпрі сталась ДТП на території дитячого садка. Туди буквально влетів автомобіль

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

У Дніпрі на вулиці Калиновій автомобіль протаранив паркан дитячого садочку. Машина буквально залетіла на територію закладу. Наразі невідомо, що стало причиною аварії та чи є постраждалі.

Правоохоронці будуть з'ясовувати деталі.

Нагадаємо, у Запоріжжі 51-річна водійка Ford збила 10-річного хлопчика. Відомо, що дитину госпіталізували в реанімацію.