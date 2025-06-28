Фото: Нацполиция

В соцсетях появилось видео аварии в Днепре. Там водитель хотел стать вдоль обочины. Однако вместо парковки произошла авария

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Авария произошла на Сичеславской Набережной. Там водитель хотел припарковаться и стать третьим в ряд вдоль обочины, но превратил импровизированную стоянку в автокатастрофу. Он не рассчитал расстояние и сразу ударил другую машину. От удара то авто врезалось в другое. В результате пострадали сразу три автомобиля.

В соцсетях некоторые люди шутили, что "лучше бы не парковался вообще". Правоохранители оформили протокол, и теперь, скорее всего, водителю придется компенсировать ущерб.

Напомним, ранее в Чернигове пьяный водитель не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль, который от удара продолжил движение и врезался в еще один.