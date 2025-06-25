фото: ДнепроОВА.

У Дніпрі провели засідання Ради оборони області. Головна увага - безпека в прикордонних районах і евакуація дітей із Синельниківщини.

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі відбулося засідання Ради оборони Дніпропетровської області, під час якого ключовою темою стало питання безпеки в районах, наближених до лінії фронту. Особливу увагу учасники зібрання приділили евакуації мирного населення, насамперед дітей із територій підвищеного ризику.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Синельниківському районі продовжується планове вивезення мешканців із потенційно небезпечних населених пунктів. Станом на зараз евакуйовано понад 720 дітей. Частина родин залишає домівки добровільно, усвідомлюючи загрозу з боку противника.

Керівництво області також застерігає: російські диверсійні групи намагаються проникнути на підконтрольні території для дестабілізації ситуації. За словами очільника ДніпроОВА, завдяки чітким діям сил оборони спроби ворога зазнають поразки, однак пильність залишається вкрай важливою.

Крім безпекових питань, учасники наради обговорили темпи будівництва укріплень, перебіг мобілізаційних процесів, а також наголосили на важливості дотримання правил протипожежної безпеки в умовах спекотного сезону. Усі заплановані заходи мають бути виконані у встановлені терміни.

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