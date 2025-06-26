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26 июня 2025, 10:09

Ученица из Днепра, которая сдала НМТ по математике, украинскому языку и истории на 200 баллов, рассказала о секрете своего успеха

26 июня 2025, 10:09
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фото: Відомо
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Елизавета Окпокоро говорит, что жажда к учебе была с детства, нужна была только поддержка близких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

Девушка окончила Днепровский лицей №139, но училась в нем с 8 класса. До этого я была ученицей Днепровского лицея имени Пьера де Кубертена №142.

"Я начала тщательно изучать каждый из школьных предметов самостоятельно, без репетиторов. проводил несколько бесплатных всеукраинских пробных НМТ", – говорит Елизавета.

Что касается математики, украинского языка и истории, то днепрянка посещала бесплатные курсы для учащихся программы "Интеллект Украины" еще со второго семестра 10-го класса.

По словам выпускницы, самым сложным для нее оказался английский язык.

"Что касается самых легких, то это, конечно, три предмета (математика, украинский язык и история Украины - ред.), по которым я получила 200 баллов", - говорит она.

Выпускница из Днепра говорит, что все учителя были очень довольны результатом.

"Искренне поздравляли меня, радовались, что я так успешно составила НМТ. Относительно родителей – они тоже очень радовались. Я считаю, что это их заслуга, ведь поддержка родителей и учителей важна для сохранения психологического состояния", - отмечает она.

Главная мотивация Елизаветы – поступить в университет в бюджет. Она уже выбрала вуз – это Днепровский университет имени Олеся Гончара. Специальность – учитель математики.

Будущим выпускникам Елизавета Окпокоро советует четко осознать свою цель: для чего составляете НМТ, в какой университет хотите поступить, чего хотите. Также, по ее мнению, важна самоорганизация: понимать, как правильно готовиться, когда нужна помощь учителя или репетитора.

Как сообщалось, в Днепре выпускница лицея набрала максимальное количество баллов по НМТ по трем предметам.

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