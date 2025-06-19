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19 червня 2025, 00:05

У Дніпрі з'явився унікальний мурал: в чому його особливість

19 червня 2025, 00:05
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Фото: ГО Асоціація саперів України
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У Дніпрі створили новий мурал. Він не тільки прикрашатиме будівлю однієї зі шкіл, але й нагадуватиме громадянам про важливі речі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На фасаді ліцею №97 у Дніпрі намалювали яскравий мурал у стилі коміксу. Цей стінопис став частиною всеукраїнської інформаційної кампанії, яка має на меті вберегти дітей від смертельної небезпеки. Ініціатори акції — "Асоціація саперів України".

Художники зобразили хлопчика та дівчинку серед яскравих квітів. Проте серед трави небезпечні предмети. Також на стінописі є QR-код, який веде на інформаційну сторінку з правилами поведінки у разі виявлення підозрілих знахідок.

Це вже дев'ятий мурал в рамках ініціативи EORE (Explosive Ordnance Risk Education). До цього подібні стінописи з'явилися у Києві, Макарові, Народичах, Первомайську, Южноукраїнську, Подільську, Берестині та інших містах. Тепер у списку також Дніпро. Проєкт продовжать і в інших містах України.

Фото: ГО Асоціація саперів України

Нагадаємо, у Центрі протимінної діяльності на початку року повідомляли, що за період повномасштабної війни від мін та вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, ще 794 зазнали поранень. Фахівці неодноразово закликали не порушувати правила безпеки, не чіпати підозрілі предмети та у випадку виявлення таких знахідок - обов'язково телефонувати 112 або 101.

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