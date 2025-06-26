В Днепре выпускница лицея набрала максимальное количество баллов по НМТ по трем предметам

фото: Відомо

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

Как отмечается, выпускница Днепровского лицея Nº139 Елизавета Окпокоро составила НМТ на 200 баллов сразу по трем предметам — украинскому языку, математике и истории Украины.

"Я принялась тщательно изучать каждый из школьных предметов самостоятельно, без репетиторов. Более глубокая подготовка именно к НМТ началась летом после 10-го класса – тогда я начала перечитывать историю. Что касается математики, украинского языка и истории, то я посещала бесплатные курсы для учащихся программы "Интеллект Украины" еще со второго семестра 10 класса", - говорит девушка.

По словам Елизаветы, самым сложным оказался английский язык.

Девушка уже выбрала университет, где продолжит обучение – это Днепровский университет имени Олеся Гончара. Специальность – учитель математики.

Напомним, в Днепре появился уникальный мурал.