В Днепре выпускница лицея набрала максимальное количество баллов по НМТ по трем предметам
Девушка составила НМТ по трем предметам на 200 баллов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".
Как отмечается, выпускница Днепровского лицея Nº139 Елизавета Окпокоро составила НМТ на 200 баллов сразу по трем предметам — украинскому языку, математике и истории Украины.
"Я принялась тщательно изучать каждый из школьных предметов самостоятельно, без репетиторов. Более глубокая подготовка именно к НМТ началась летом после 10-го класса – тогда я начала перечитывать историю. Что касается математики, украинского языка и истории, то я посещала бесплатные курсы для учащихся программы "Интеллект Украины" еще со второго семестра 10 класса", - говорит девушка.
По словам Елизаветы, самым сложным оказался английский язык.
Девушка уже выбрала университет, где продолжит обучение – это Днепровский университет имени Олеся Гончара. Специальность – учитель математики.
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