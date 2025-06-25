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25 червня 2025, 15:20

5100 грн: в Україні підвищили штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

25 червня 2025, 15:20
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фото: ілюстративне
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В Україні підвищили штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, нові правила стосуються і маркування авто

Про це повідомив депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В Україні зросла відповідальність за неправомірне паркування на спеціально відведених місцях для водіїв з інвалідністю. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає підвищення штрафу до 5100 гривень. Це еквівалент 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З 1 липня в Україні змінюються правила техогляду: що треба знати.

Крім цього, нові правила зобов’язують водіїв з інвалідністю, а також осіб, які їх перевозять, чітко маркувати свій транспорт. Йдеться про наявність спеціального знака "Водій з інвалідністю" та QR-ідентифікатора, який підтверджує статус особи. Відсутність цих позначень також вважатиметься порушенням і тягнутиме за собою відповідальність.

Раніше повідомлялося, "Аварійка" як знак подяки: у МВС пояснили, чи карають за це водіїв.

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