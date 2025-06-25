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В Україні підвищили штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, нові правила стосуються і маркування авто

Про це повідомив депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В Україні зросла відповідальність за неправомірне паркування на спеціально відведених місцях для водіїв з інвалідністю. Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає підвищення штрафу до 5100 гривень. Це еквівалент 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Крім цього, нові правила зобов’язують водіїв з інвалідністю, а також осіб, які їх перевозять, чітко маркувати свій транспорт. Йдеться про наявність спеціального знака "Водій з інвалідністю" та QR-ідентифікатора, який підтверджує статус особи. Відсутність цих позначень також вважатиметься порушенням і тягнутиме за собою відповідальність.

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