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24 червня 2025, 14:03

У Дніпрі затримали неповнолітнього хлопця, який "здав” позиції військових рф

24 червня 2025, 14:03
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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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За даними слідства, чоловік передавав ворогу розвіддані про ЗСУ та місця обстрілів

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області затримали місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану.

За інформацією прокуратури, чоловік з Дніпра співпрацював з представниками спецслужб Росії. Йому вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що підозрюваний вийшов на зв’язок з ворогом через месенджер Telegram. За завданням росіян він передавав координати українських військових, а також точне місце розташування складу з паливом для техніки ЗСУ. Після одного з ворожих обстрілів Дніпровського району чоловік також надіслав окупантам фото наслідків удару.

Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 КПК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Розслідування веде Управління СБУ в Дніпропетровській області. За справу відповідає також Департамент військової контррозвідки.

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Дніпро державна зрада зрада ЗСУ арешт обстріл Дніпропетровська область
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