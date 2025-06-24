Россия атаковала Никопольщину FPV-дронами и артиллерией: есть раненые

фото: Днепропетровская ОВА

Ночью и утром 24 июня российские войска совершили очередную атаку на Никопольский район. Под вражеским огнем оказались Никополь, а также территории Марганецкой и Мировской общин. Агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали четыре гражданских — две женщины (34 и 40 лет) и двое мужчин (36 и 44 года). Все получили легкие ранения и находятся в амбулаторном лечении.

Обстрелами повреждены: административное здание, многоквартирный дом, два частных дома, магазин.

На местах работают экстренные службы, последствия ликвидируются.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.