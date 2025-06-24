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24 июня 2025, 10:46

Россия атаковала Никопольщину FPV-дронами и артиллерией: есть раненые

24 июня 2025, 10:46
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фото: Днепропетровская ОВА
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Ночью и утром 24 июня российские войска совершили очередную атаку на Никопольский район. Под вражеским огнем оказались Никополь, а также территории Марганецкой и Мировской общин. Агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе 

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали четыре гражданских — две женщины (34 и 40 лет) и двое мужчин (36 и 44 года). Все получили легкие ранения и находятся в амбулаторном лечении.

Обстрелами повреждены: административное здание, многоквартирный дом, два частных дома, магазин.

На местах работают экстренные службы, последствия ликвидируются.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

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