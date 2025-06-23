Фото: полиция Днепропетровской области

Инцидент произошел 24 апреля в Центральном районе, на проспекте Александра Поля

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре в суд направили дело в отношении 23-летнего мужчины, который нанес тяжкие телесные повреждения 26-летнему жителю города.

О раненом мужчине полиции сообщили очевидцы. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и уголовная полиция. Правоохранители задержали подозреваемого согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него обнаружили наркотическое вещество - каннабис, а также изъяли орудие преступления.

В ходе досудебного расследования следователи Днепровского районного управления полиции №1 собрали достаточно доказательств, чтобы передать в суд обвинительный акт по двум статьям Уголовного кодекса Украины – части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств).

Судебное рассмотрение дела должно определить степень ответственности молодого человека за совершенные преступления. Правоохранители напоминают о важности своевременного обращения за помощью в случае подобных случаев.

Напомним, женщина убила мужчину во дворе частного дома в Днепре: подозреваемую задержали.