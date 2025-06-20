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На Дніпропетровщині знову руйнування через атаку окупантів. Ворог вчергове накрив область з артилерії та дронів

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня російські військові знову атакували Нікопольщину дронами. Крім того, росіяни обстрілювали область з артилерії. Під удар потрапили Нікополь, а також Покровська і Марганецька громада.

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа. Також пошкоджені інфраструктура, адміністративна будівля, перукарня, два авто та лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше росіяни влучили з артилерії у пункт базування "екстреної допомоги" на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджені дві автівки "швидкої".