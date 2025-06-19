14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
13:24  19 июня
На Тернопольщине с 20-метровой высоты упала стрела башенного крана
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 16:12

Двое водителей под действием наркотиков: в Днепре остановили автомобили Volkswagen и BMW

19 июня 2025, 16:12
Читайте також українською мовою
Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В Самарском районе Днепра благодаря обращению местной жительницы патрульные обнаружили двух водителей с признаками наркотического опьянения

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепроптеровской области, передает Regionews.

По словам заявительницы, неизвестные употребляли наркотики под открытым небом, после чего сели в автомобили Volkswagen и BMW и уехали.

Правоохранители оперативно среагировали и остановили оба автомобиля. В ходе общения с водителем Volkswagen инспектора заметили у него характерные признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался проходить медосмотр. В связи с этим на него составили административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения) и временно отстранены от управления.

За рулем BMW находился 17-летний подросток, никогда не получавший водительского удостоверения. У него также обнаружены вероятные признаки наркотического воздействия. Молодой человек согласился пройти медицинскую проверку в больнице, результаты которой ожидают в течение 10 дней. Его также отстранили от управления, а на нарушителя составили протокол по ч.2 ст.126 КУоАП (управление без права).

Кроме того, полицейские вместе с заявительницей осмотрели место, где, вероятно, происходило употребление наркотиков. Там обнаружили остатки вещества, похожего на наркотическое, а также устройство для его употребления. Для фиксации фактов и проведения следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Умани разоблачили наркогруппировку с арсеналом оружия: задержали двоих мужчин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр Днепропетровская область наркотики права водитель автомобиль патрульная полиция
Смертельная авария в Кривом Роге: Tesla на полной скорости разорвала ВАЗ
19 июня 2025, 14:03
В Кривом Роге остановили водителя без прав и в состоянии опьянения
19 июня 2025, 13:32
В Днепре мужчина украл телефон под видом просьбы позвонить
19 июня 2025, 13:23
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Ждал оккупантов и мечтал "выпить за победу": жителя Донбасса осудили за государственную измену
19 июня 2025, 16:17
Россияне ударили КАБами по Запорожской области: разрушены дома и склады
19 июня 2025, 15:55
Схема коррупции на 240 млн. во время строительства водопровода после подрыва Каховской ГЭС: полиция сообщила о подозрениях
19 июня 2025, 15:45
Из-за повышенного спроса Укрзализныця добавила вагоны на поезд Киев — Львов
19 июня 2025, 15:40
Наши дома: Украина и РФ провели очередной обмен пленными
19 июня 2025, 15:25
В Украине разоблачили миллионные злоупотребления чиновников в сфере обороны и госзакупок
19 июня 2025, 15:21
В Черкассах мужчина напал и ограбил пенсионера посреди улицы
19 июня 2025, 15:15
В Украине обновили правила дистанционного обучения: что изменится
19 июня 2025, 15:15
На Прикарпатье в реке Прут обнаружили тело женщины
19 июня 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »