Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепроптеровской области, передает Regionews.

По словам заявительницы, неизвестные употребляли наркотики под открытым небом, после чего сели в автомобили Volkswagen и BMW и уехали.

Правоохранители оперативно среагировали и остановили оба автомобиля. В ходе общения с водителем Volkswagen инспектора заметили у него характерные признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался проходить медосмотр. В связи с этим на него составили административный протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения) и временно отстранены от управления.

За рулем BMW находился 17-летний подросток, никогда не получавший водительского удостоверения. У него также обнаружены вероятные признаки наркотического воздействия. Молодой человек согласился пройти медицинскую проверку в больнице, результаты которой ожидают в течение 10 дней. Его также отстранили от управления, а на нарушителя составили протокол по ч.2 ст.126 КУоАП (управление без права).

Кроме того, полицейские вместе с заявительницей осмотрели место, где, вероятно, происходило употребление наркотиков. Там обнаружили остатки вещества, похожего на наркотическое, а также устройство для его употребления. Для фиксации фактов и проведения следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Умани разоблачили наркогруппировку с арсеналом оружия: задержали двоих мужчин.