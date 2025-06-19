Депутатка из Днепра, подозреваемая в фиктивной службе в ВСУ, назвала обвинение клеветой
Женщина говорит, что эта новость застала ее врасплох и пообещала дать развернутое объяснение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".
Источники назвали имя депутатки - это Марианна Мирошниченко от партии "Пропозиція". Журналисты обратились к ней за комментарием.
Мирошниченко отметила, что это клевета и предположила, что записи разговоров являются монтажом.
Более подробный комментарий для СМИ она пообещала дать на следующей неделе.
Как сообщалось, на Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ.
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