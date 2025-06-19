коллаж: "Відомо"

Женщина говорит, что эта новость застала ее врасплох и пообещала дать развернутое объяснение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

Источники назвали имя депутатки - это Марианна Мирошниченко от партии "Пропозиція". Журналисты обратились к ней за комментарием.

Мирошниченко отметила, что это клевета и предположила, что записи разговоров являются монтажом.

Более подробный комментарий для СМИ она пообещала дать на следующей неделе.

Как сообщалось, на Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ.