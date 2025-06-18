В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: что известно
Большой пожар вспыхнул в районе улицы Космонавтов
Об этом сообщает Известно Медиа, передает RegioNews.
Инцидент произошел в частном секторе. Что именно стало источником возгорания – пока неизвестно. О возгорании очевидцы происшествия сообщили в местные Телеграмм-каналы.
Свидетели публиковали кадры с места инцидента, на которых виден густой черный дым, поднимающийся на десятки метров вверх. Дымовая завеса покрыла окрестные улицы, усложнив видимость и вызвав беспокойство среди местных жителей.
На место происшествия были направлены подразделения ГСЧС для локализации огня, однако официальной информации об участии спасателей пока нет. Также не сообщается, есть ли пострадавшие в результате пожара.
Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается официальная информация от экстренных служб.
Напомним, в Днепропетровской области показали последствия обстрелов 17 июня, - ДнепрОВА.