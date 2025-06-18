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18 июня 2025, 19:05

В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: что известно

18 июня 2025, 19:05
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фото: ГСЧС
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Большой пожар вспыхнул в районе улицы Космонавтов

Об этом сообщает Известно Медиа, передает RegioNews.

Инцидент произошел в частном секторе. Что именно стало источником возгорания – пока неизвестно. О возгорании очевидцы происшествия сообщили в местные Телеграмм-каналы.

Свидетели публиковали кадры с места инцидента, на которых виден густой черный дым, поднимающийся на десятки метров вверх. Дымовая завеса покрыла окрестные улицы, усложнив видимость и вызвав беспокойство среди местных жителей.

Пожар в Кривом Роге. Фото: Телеграмм/Труха.

На место происшествия были направлены подразделения ГСЧС для локализации огня, однако официальной информации об участии спасателей пока нет. Также не сообщается, есть ли пострадавшие в результате пожара.

Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается официальная информация от экстренных служб.

Напомним, в Днепропетровской области показали последствия обстрелов 17 июня, - ДнепрОВА.

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