фото: ДнепроОВА.

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Атаки відбувалися за допомогою безпілотників та артилерії. Вибухи чути було в райцентрі, а також у Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах.

Унаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. 50-річного пораненого ушпиталили в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Під час атак виникло кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.

Ворог пошкодив об’єкти інфраструктури, зокрема місцевий коледж, чотири житлові будинки та п’ять господарських споруд. Також постраждало приватне підприємство, а автомобіль було знищено. Ситуація залишається напруженою, а роботи з ліквідації наслідків тривають.

Раніше повідомлялося про обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.