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18 червня 2025, 18:08

У Дніпрі затримали чоловіка за спробу крадіжки з приватного будинку

18 червня 2025, 18:08
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Правоохоронці повідомили про підозру 37-річному містянину, якого застали під час спроби крадіжки з приватного будинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Чоловік проник до помешкання через вікно, скориставшись відсутністю господарів, однак злочин вдалося швидко припинити.

Інцидент стався 17 червня близько 14 години 15 хвилин на вулиці Андрія Розумовського. У поліцію надійшов сигнал про спрацювання охоронної сигналізації в одному з приватних домоволодінь. На виклик оперативно прибув наряд поліції, який виявив у будинку підозрюваного - раніше судимого мешканця Дніпра.

Чоловіка затримали на місці відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після збору доказів слідчі відділення поліції №1 Дніпровського районного управління №2 оголосили йому про підозру.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Це замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або повторно. Якщо провину буде доведено, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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